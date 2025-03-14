После выхода iOS 19 наушники Apple AirPods получат возможность синхронного перевода речиЛогичным этапом в эволюционном развитии функциональности наушников является появление возможности синхронного перевода речи с разных языков — при условии сопряжения со смартфоном, разумеется.
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