ЦИК Южной Осетии подтвердил инаугурацию Камболова на 30 сентября

18 сентября в Южной Осетии прошли выборы президента. Марат Камболов победил, набрав 84,95% голосов. Церемония его вступления в должность состоится 30 сентября.
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