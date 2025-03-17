Александр Беглов: сегодня исполняется 164 года со дня отмены крепостного права в России

Крестьянская реформа стала поворотным моментом в развитии российского общества Сегодня в России отмечается знаменательная дата в истории страны – 164-летие со дня обнародования Манифеста об отмене крепостного права, подписанного императором Александром II.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии