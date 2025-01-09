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В Курахово трое солдат ВС России взяли в плен 11 бойцов ВСУ, сообщил «Боксер»

Министерство обороны России сообщило об освобождении Курахово в Донбассе шестого января. По информации военных, в процессе зачистки района были обнаружены огневые точки противника, которые были успешно подавлены.

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