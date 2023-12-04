18-летний барнаульский повар попал на шоу "Битва шефов"

Молодой человек приготовил для ведущих черные равиоли с начинкой из мраморной говядины, грибную жареху со сметаной и соус демиглас Повар из Барнаула 18-летний Владислав Тюленев пришел на кастинг в кулинарное шоу "Битва шефов".