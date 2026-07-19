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Эммануэль Макрон: «14 лет – эпоха Дешама. Спасибо, Дидье, за легендарные победы, за сильные эмоции, за то, что заставлял трепетать всю Францию»

Эммануэль Макрон поблагодарил Дидье Дешама за работу на посту главного тренера сборной Франции на протяжении 14 лет.

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