Телеканал RTVI

259 подписчиков

Politico: Госдеп опасается последствий признания России «спонсором терроризма»

Politico: Госдеп опасается последствий признания России «спонсором терроризма»

Госдеп США негласно предупредил Конгресс, что обеспокоен рассмотрением в Палате представителей законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх