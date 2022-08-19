Politico: Госдеп опасается последствий признания России «спонсором терроризма»

Госдеп США негласно предупредил Конгресс, что обеспокоен рассмотрением в Палате представителей законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма».
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