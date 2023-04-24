Драйзайтль набрал 3+ очка в 14 матчах из 41 в плей-офф в карьере. Это лучший результат в истории НХЛ для этого отрезка

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Форвард «Эдмонтона» сделал дубль и отдал передачу в 4-й игре серии 1-го раунда с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ, 2-2).

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