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Теща Стаса Михайлова удивила своим внешним видом

Теща Стаса Михайлова удивила своим внешним видом

Свежее фото тещи певца Стаса Михайлова вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети. На снимке 74-летняя женщина выглядит на 30 лет моложе своего возраста, поразительно напоминая сестру своей дочери Инны Михайловой.

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