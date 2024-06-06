Теща Стаса Михайлова удивила своим внешним видом

Свежее фото тещи певца Стаса Михайлова вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети. На снимке 74-летняя женщина выглядит на 30 лет моложе своего возраста, поразительно напоминая сестру своей дочери Инны Михайловой.
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