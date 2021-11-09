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МИД РФ: Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к природным ресурсам

МИД РФ: Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к природным ресурсам

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к природным ресурсам, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» в «Российской газете».

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