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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «У меня в арсенале есть еще один элемент ультра-си, какой именно – пока секрет. Думаю, появится на соревнованиях»

Фигуристка Мария Захарова сообщила, что в ее арсенале есть еще один элемент ультра-си. 18-летняя спортсменка в прошлом сезоне исполняла на соревнованиях четверной тулуп.

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