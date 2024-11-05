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«Реал» проиграл «Милану» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу». Итальянский клуб шел андердогом за 6.60

«Реал» уступил «Милану» (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Клуб Серии А котировался явным аутсайдером встречи у букмекеров за 6.

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