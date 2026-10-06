Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

Рутинная медкомиссия привычно тянется в череде кабинетов, бланков и стандартных процедур - проверка слуха, осмотр глаз, фиксация показателей.
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Надо проверить,как он получил диплом офтальмолога!
А кто допускает этих тварей в нашу медицину? Почему они учат нас жизни. гнать их из страны поганой метлой. Совсем обнаглели сволочи