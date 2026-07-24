Япония решила закупать российскую нефть: почему ей не мешают собственные санкции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля, ФедералПресс. Япония возобновила закупки российской нефти – в мае – июне 2026 года страна импортировала 1,53 млн баррелей на сумму около $157,6 млн по средней цене $103 за баррель.
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