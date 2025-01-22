❗️ В больницах Крыма находятся пять пострадавших при обстреле в Херсонской области «Трое детей переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».
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❗️ В больницах Крыма находятся пять пострадавших при обстреле в Херсонской области «Трое детей переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».