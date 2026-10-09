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Новости Тамбова

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В Тамбове открылась выставка "Удивительная губерния Т..." к 390-летию города

В Тамбове открылась выставка "Удивительная губерния Т..." к 390-летию города

В Тамбовской областной картинной галерее начала работу новая выставка под названием "Удивительная губерния Т.

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