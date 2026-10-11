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Рецептом приготовления ряпушки поделились жители Петрозаводска

Царская селёдка. С золотистой корочкой, с дымком, с тем самым вкусом, который не спутаешь ни с чем. Нажарить, сесть и кайфануть.

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