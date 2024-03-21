Как избежать травм при езде на электросамокате, гироскутере, велосипеде Правильная экипировка на 85% снижает риск серьезных травм при падении с велосипеда или самоката Начало весенне-летнего сезона характеризуется появлением на дорогах и тротуарах самокатов и велосипедов.