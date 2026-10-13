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Глава МЧС России подарил Ким Чен Ыну уникальный синий огнетушитель

Глава МЧС России подарил Ким Чен Ыну уникальный синий огнетушитель

Вадим Савицкий/ТАСС Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочего визита в Пхеньян передал подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына.

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