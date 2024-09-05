Фермеры в Архангельской области начали маркировать молочную продукцию

Как сообщила Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, сейчас производством молочной продукции занимаются 10 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (КФХ и СПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии