3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ДАТИРОВКИ. 3.1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДАТИРОВКИ. Гипотеза об измерении именных звезд Альмагеста в пределах заявленной Птолемеем точности в 10 минут позволила нам в разделе 2 дать весьма приблизительный ответ, когда мог быть написан Альмагест.
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