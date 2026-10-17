3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ДАТИРОВКИ. 3.1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДАТИРОВКИ. Гипотеза об измерении именных звезд Альмагеста в пределах заявленной Птолемеем точности в 10 минут позволила нам в разделе 2 дать весьма приблизительный ответ, когда мог быть написан Альмагест.