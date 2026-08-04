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FiNE NEWS

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Короткое замыкание признано главной причиной пожаров в легковых автомобилях

Основная причина пожаров в автомобилях Директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Роман Тимашов назвал короткое замыкание в бортовой электросети главной причиной возгораний легковых автомобилей.

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