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Как помочь беженцам и жителям Донбасса: адреса и телефоны в Новосибирской области

Как помочь беженцам и жителям Донбасса: адреса и телефоны в Новосибирской области

Сбор гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР ведётся в Новосибирской области. "Царьград Новосибирск" публикует подборку организаций и мест, где собирают вещи, ссылки на счета, куда переводить деньги и рассказывает, как ещё можно помочь.

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