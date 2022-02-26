Как помочь беженцам и жителям Донбасса: адреса и телефоны в Новосибирской области

Сбор гуманитарной помощи для беженцев и жителей ДНР и ЛНР ведётся в Новосибирской области. "Царьград Новосибирск" публикует подборку организаций и мест, где собирают вещи, ссылки на счета, куда переводить деньги и рассказывает, как ещё можно помочь.