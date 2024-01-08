Эксперт Елена Ракутина посоветовала носить готические украшения

Графичная анималистика, имитация цепного плетения и модная готика станут трендом зимы 2023 года, в качестве дополнения к образу можно использовать шармы и несколько браслетов или колец одновременно, рассказала эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина "В этом осенне-зимнем сезоне мы наблюдаем высокий спрос на графичную анималистику, имитацию цепного плетения и модную готику.
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