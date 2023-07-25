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В Челябинске состоится День рисунка на асфальте

В Челябинске состоится День рисунка на асфальте

Но тема должна касаться ядерных технологий. Вооружиться цветными мелками и сотворить свой шедевр на тему ядерных технологий предложат в Информационном центре по атомной энергии.

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