Какой сегодня праздник: 11 апреля – Всемирный день анимешника

Всемирный день анимешника – неофициальный праздник, посвященный японской анимации. В этом международном празднике участвуют поклонники аниме, художники, косплееры, актеры озвучки и другие, кого интересует этот жанр.
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