В Петербург не пустили 56 тонн кунжута из-за проблем с исследованием на качество

В сопроводительных документах отсутствовала важная информация В Санкт-Петербургском морском порту инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения при импорте 56 тонн индийского кунжута.
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