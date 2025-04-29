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Царьград

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Системы ПВО России сбили восемь вражеских дронов ночью над Нижегородской областью. Какие последствия

Системы ПВО России сбили восемь вражеских дронов ночью над Нижегородской областью. Какие последствия

Всего только за одну ночь над территорией нашего государства был сбит силами ПВО 91 украинский беспилотник.

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