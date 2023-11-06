Врач Неумолотова: Соланин в картофеле вызывает тошноту и диарею

Врач Татьяна Неумолотова рассказала о пользе и вреде картофеля. Об этом сообщает 74.Ru. Специалист рассказала, что сырой картофель содержит большое количество полезных веществ, а также витамин С и витамины группы В.
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