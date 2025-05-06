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«Этот человек – ненормальный»: военные аналитики раскрыли планы Украины на День Победы

«Этот человек – ненормальный»: военные аналитики раскрыли планы Украины на День Победы

Российские военные прекратят огонь на 72 часа по случаю Дня Победы, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае нарушения Украиной перемирия будет дан адекватный ответ.

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