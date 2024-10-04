Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября, ФедералПресс. Силы обороны Израиля провели операцию в городе Тулькарм, расположенном на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой был ликвидирован лидер местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС.
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