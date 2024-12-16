Сийярто: Украина и Евросоюз отказались от рождественского перемирия

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине, многие даже были против.
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