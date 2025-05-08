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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» интересен Нуньес. «Ливерпуль» хочет 50-55 млн евро и бонусы за форварда

«Наполи» интересен Нуньес. «Ливерпуль» хочет 50-55 млн евро и бонусы за форварда

В подписании нападающего «Ливерпуля» заинтересован «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла. Англичане оценивают 25-летнего футболиста в 50-55 млн евро плюс бонусы.

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