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Закон, порядок, государство

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Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

Личный состав соединения был награжден медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», «За храбрость», наградными ножами и знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

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