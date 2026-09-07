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Калужские новости

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История собаки Сильки, или как 25 тысяч калужан стали одной большой семьей

История собаки Сильки, или как 25 тысяч калужан стали одной большой семьей

15-летнюю собаку Сильку, потерявшуюся в поле, нашли в соседнем микрорайоне благодаря сообщениям в группе «Потеряшки Калуга».

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