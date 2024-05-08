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Петербургский дневник

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В Госдуме оценили решение западных послов отказаться от посещения инаугурации Путина

В Госдуме оценили решение западных послов отказаться от посещения инаугурации Путина

Заявление сделал Василий Пискарев Отказ послов некоторых стран ЕС и НАТО посетить церемонию инаугурации Владимира Путина говорит о демонстрации Западом политики двойных стандартов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

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