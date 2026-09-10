Подростки на Урале разбили дверь вокзала ради шутки

В конце августа 2026 года на одной из железнодорожных станций Южного Урала подростки случайно разбили стеклянную дверь вокзала.
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