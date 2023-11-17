Суд в Москве назначил пять лет колонии мужчине за попытку изнасилования женщин

В суде приговорили 37-летнего мужчину к пяти годам колонии строгого режима. Предположительно, он пытался надругаться над двумя женщинами в Юго-Восточном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
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