Вирусолог: «Омикрон» вызывает пневмонию втрое быстрее других штаммов Covid-19

Заражение омикрон-штаммом коронавируса в два-три раза быстрее приводит к пневмонии, чем при других вариантах вируса, заявил доктор биологических наук, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.