Карри выиграл дуэль по 3-очковым броскам у баскетболистки Ионеску на Матче звезд НБА

На Звездном уик-энде НБА в Индианаполисе состоялись индивидуальные конкурсы. Кроме обычного состязания по 3-очковым броскам была организована отдельная дуэль между знаменитым снайпером «Голден Стэйт» Стефеном Карри и представительницей женской НБА – Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти».