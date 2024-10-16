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Армия США взяла на учения вертолет русского производства Ми-17

Армия США взяла на учения вертолет русского производства Ми-17

Вертолет русского производства Ми-17 использовали во время военных учений армии США.Американское командование подтвердило РИА Новости информацию об этом.

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