Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о значительном уничтожении инфраструктуры Украины.Как пишет газета «Взгляд», премьер отметил, что в течение двух с половиной лет грузинская оппозиция и подконтрольные ей СМИ скрывают от рядовых грузин реальность об обстановке на Украине.
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