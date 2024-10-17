Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о значительном уничтожении инфраструктуры Украины.Как пишет газета «Взгляд», премьер отметил, что в течение двух с половиной лет грузинская оппозиция и подконтрольные ей СМИ скрывают от рядовых грузин реальность об обстановке на Украине.