Выставка «Слава и величие парфюмеров царской России» в Музее Гаража

Полностью фоторепортаж на сайте.Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин 9 ноября в Музее Гаража особого назначения ФСО России в павильоне №54 открылась экспозиция, посвященная основателям российской парфюмерии — поставщикам Императорского Двора и автомобилям эпохи 300-летия дома Романовых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии