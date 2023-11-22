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Выставка «Слава и величие парфюмеров царской России» в Музее Гаража

Выставка «Слава и величие парфюмеров царской России» в Музее Гаража

Полностью фоторепортаж на сайте.Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин   9 ноября в Музее Гаража особого назначения ФСО России в павильоне №54 открылась экспозиция, посвященная основателям российской парфюмерии — поставщикам Императорского Двора и автомобилям эпохи 300-летия дома Романовых.

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