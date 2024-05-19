Потенциал исламского банкинга в России оценили

Семь миллионов человек в России могут потенциально стать потребителями услуг исламского банкинга в России, рассказал для «Российской газеты» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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