Потенциал исламского банкинга в России оценили

Семь миллионов человек в России могут потенциально стать потребителями услуг исламского банкинга в России, рассказал для «Российской газеты» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».