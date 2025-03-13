Русская весна
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Русская весна

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На Западе рассказали, какая мирная сделка ждет Украину

На Западе рассказали, какая мирная сделка ждет Украину

Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года, пишет Conversation. «Любая долгосрочная сделка, которую Украина может заключить с Россией в ближайшем будущем, скорее всего, будет гораздо хуже для Киева, чем та, которая обсуждалась еще весной 2022 года.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Сделка там может быть только одна-кто у Львова будет семечки покупать?
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23 час.
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