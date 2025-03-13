На Западе рассказали, какая мирная сделка ждет Украину

Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года, пишет Conversation. «Любая долгосрочная сделка, которую Украина может заключить с Россией в ближайшем будущем, скорее всего, будет гораздо хуже для Киева, чем та, которая обсуждалась еще весной 2022 года.
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