Джабаров: следующей ступенью карьеры Зеленского может стать трибунал

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, выразил мнение в своем Telegram-канале, что следующим этапом карьеры украинского лидера Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса.
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