Ирина Куксенкова: В рамках переговоров по Украине обсуждают ЗАЭС и Черноморские порты, США начали военную операцию в Йемене, Валентина Матвиенко прилетела в Баку, – сводка 16 марта:

В рамках переговоров по Украине обсуждают ЗАЭС и Черноморские порты, США начали военную операцию в Йемене, Валентина Матвиенко прилетела в Баку, – сводка 16 марта:Важное по украинским переговорам:– В рамках контактов по Украине обсуждается «потенциальная договоренность о Черном море» и, вероятно, … .