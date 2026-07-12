ЖКХ в одном окне: оплата без комиссий и чат с соседями

Все счета за жилищно-коммунальные услуги сосредоточены в едином цифровом пространстве. Оплата производится без комиссионных сборов в круглосуточном режиме, а история всех транзакций доступна в любой момент.
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