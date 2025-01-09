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Маск рассказал, что нужно для разрешения конфликта на Украине

Маск рассказал, что нужно для разрешения конфликта на Украине

Требуется сильный лидер внутри США для урегулирования украинского конфликта, заявил американский предприниматель Илон Маск 9 января во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.

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