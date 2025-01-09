Маск рассказал, что нужно для разрешения конфликта на Украине

Требуется сильный лидер внутри США для урегулирования украинского конфликта, заявил американский предприниматель Илон Маск 9 января во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.
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