Советник Милея Рейдель назвал аргентинцев единственной проблемой страны

Единственной проблемой Аргентины является население страны. Об этом в ходе бизнес-форума IEFA LATAM в Буэнос-Айресе заявил глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель, передает РИА Новости.
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